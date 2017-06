Svensk kommentator: - Migrantene er fullstendig feilinformert - de ser på Europa som en minibank

ANNONSE

Utenrikskommentator for SVT, Erika Bjerström var med i det svenske programmet Aktuellt torsdag hvor debatten rundt flyktningstrømmen fra Vest-Afrika til Europa var tema.

- Det er unge menn fra Senegal, Nigeria og Elfenbenskysten som nå ønsker å ta seg til Europa for å søke lykken, sier Bjerström til Aktuellt.

Hele 92 prosent av de økonomiske migrantene reiser hovedsaklig gjennom Libya, og Bjerström mener at EU er nå tatt på senga.

Må få bedre informasjon



- I tillegg er disse unge mennene er fullstendig feilinformert om Europa i hjemlandet. De ser på Europa som en minibank, hvor det bare er å hente ut penger, for det har deres slekninger som har jobbet i Europa gjort, sier hun.

Bjerström understreker at disse mennene burde få bedre informasjon om at ferden til Europa over Middelhavet er både svært farlig og ulovlig, og at de i tillegg ikke får bli værende dersom de klarer den strabasiøse reisen.

- Derfor har EU nå startet opp et samarbeidsprosjekt med de aktuelle landene EU trust found Africa som allerede skal ha fått 20.000 mennesker i arbeid bare i Senegal, sier hun.

Søker etter et bedre liv



Ledigheten blant de unge er enorm i mange av landene i Vest-Afrika, men i motsetning til for eksempel Syria som herjes av krig, er de aktuelle landene voksende demokratier.

- Nitti prosent av migrantene herfra er økonomiske migranter på søken etter et bedre liv, sier hun.

Under programmet forklarer hun at det er et stort tabu innen EU er at de vil satse på oppsamlingsleire i Nord-Afrika.

Trenger en ny politikk



- På denne måten kan de lettere skille de økonomiske migrantene fra de som har en reell flyktningstatus, sier hun og legger til at hun ikke tror dette vil funke.

Bjerström mener EU trenger en helt ny imigrasjonspolitikk for å få bukt med utfordringene de økonomiske migrantene gir, men at de innad ennå ikke har kommet frem til en enighet som funker.