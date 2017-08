Svensk kommune kjøper burkinier til elevene

Mens andre land har innført forbud mot plagget, går Sverige i stikk motsatt retning.

Hässelholm kommune i Sverige har gått til innkjøp av burkinier - en heldekkende svømmedrakt som er laget for å dekke muslimers behov for tildekning.

- Vi vet at det finnes elever som ikke kan delta i svømmeundervisningen uten mer dekkende klær, så dette gjøres helt enkelt for å få en så høy deltakelse som vi kan, sier viseforvaltningsjef Rolf Bengtsson i kommunen til avisen Norra Skåne.

BURKINI: Burkini kommer i mange varianter. Dette er bare én av dem.

Ett år er gått siden burkini skapte furore i Frankrike. Borgermesteren i Cannes forbød svømmedrakten. Det samme skjedde i flere andre franske byer.

Det hele startet etter at en gruppe i Marseille ville ha sin egen burkinidag i et badeland i byen.

I Norge tok Frp til orde for å innføre forbud mot klesplagget partiet mener er kvinneundertrykkende.

Anleggsjef Henrik Samevik ved anleggsforvaltningen forklarer at en del barn og unge har til nå badet med vanlige klær, og det fører til en kraftig økning i antall bakterier i vannet. Derfor har man nå forbudt klær. Alternativet for noen, ble derfor burkini.

- Vi skulle jo aldri ha kjøpt badebukser til alle, men det finnes masse annet utstyr som vi kjøper inn og som blir brukt av andre elever. Alle elever låner ikke skøyter men vi gjør det mulig for de som ønsker å låne skøyter. Andre låner datamaskin, sier viseforvaltningsjef Bengtsson.

Ikke alle i Sverige er enige i at dette er en god idé. Sara Mohammad, som er ordfører i foreningen «Glöm aldrig Pela og Fadime» mener at burkini er kvinneundertrykkende, og at bruken av burkini er en indirekte oppmuntring og støtte til kvinneundertrykkelse, skriver Norra Skåne.