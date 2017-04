Svensk politi etterlyser mann i grønn jakke og hettegenser etter terroren i Stockholm

ANNONSE

Politiet har sendt ut bilde av en mann som er etterlyst i forbindelse med terrorhandlingen i Stockholm fredag ettermmiddag.

Mannen er kledd i grønn jakke, hvite sko og grå hettegenser være på frifot. Mannen er ikke kalt mistenkt, men politiet vil komme i kontakt med ham. Han skal ha vært på plassen i tiden da angrepet skjedde.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommend. Vi vil at denne personen selv, eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sier politiet på en pressekonferansen klokken 17.30.

Det er ikke gitt ytterligere opplysninger om den etterlyste.

På pressekonferansen opplyses det også at ingen er pågrepet så langt.

Pågrepet



Politiet skal også pågrepet en person, sa statsminister Löfven da han møtte pressen kort tid etter lastebil-angrepet.

- En mistenkt er pågrepet, opplyser Löfven på en pressekonferanse.

Politiet har ikke gitt flere opplysninger om hvem den pågrepne er.

Expressen melder at to personer er pågrepet - en ved Olof Palmes gata, og en ved Klara Norro Kyrkogata. Hvorvidt disse er direkte involvert i hendelsen er ikke kjent.

På Stockholms-politiets nettsider står det derimot at ingen er pågrepet så langt.

Så langt er tre personer bekreftet døde, og åtte skadd. Sykehusene i Stockholms-området opplyser derimot at de ikke har oversikt over hvor mange som er fraktet inn med skader.

Stjålet lastebil

Lastebilen skal ifølge Expressen ha blitt stjålet tidligere fredag. Den tilhører selskapet Spendrups.

- Det vi vet nå er at det er vår lastebil. Vi har pratet med vår sjåfør og han har fortalt at han var og leverte til en kunde, gikk ut av bilen og da har noen hoppet inn i førerhuset og stjålet den, sier kommunikajsonsdirektør for Spendrups, Mårten Lyth.

Sentrum av nå den svenske hovedstaden er sperret av, og kjøpesentere, hotell og kontorbygg evakueres etter tur for mennesker. T-banen er stanset på ordre fra politiet.

På Facebook kan de som er i Stockholmsområdet markere seg som trygge.

