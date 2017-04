Svensk politi kritiseres etter denne videoen

ANNONSE

- Det er en veldig tafatt inngripen. Det er ikke forenlig med hva man har lært, sier kriminolog og professor Leif GW Persson til Aftonbladet om videoen som viser hvordan en pågripelse gikk fullstendig feil ved et boligområde for flyktninger i Stockholm.

- Sorry, jenter, her har dere dårlig odds, sier tidligere politimann Johnny Brenna.

Videoen viser hvordan de tre politibetjentene forsøker å pågripe en mann. Det går ikke bra. Etter å ha fått hjelp fra en privatperson, ser det ut til å at politibetjentene får mannen under kontroll. Men kort tid etter har han overtaket igjen. Videoen slutter når mannen går fra stedet.

PERSSON: Leif GW Persson.

- Først og fremst må man agere sammen, sier Persson. Han reagerer også på at politiet fjernet privatpersonen som hadde fått kontroll på mannen. Det resulterte i at den rabiate mannen kom seg fri igjen.

- Når mannen ligger på bakken på magen, så tar de bort han som hjelper til. Han kunne gjerne vært der til man hadde fått håndjern på mannen. Da hadde jo saken vært løst, sier Persson.

Norske Johnny Brenna er heller ikke imponert over den svenske innsatsen.

- Man kan si hva man vil, men tør påstå at robustheten til tidligere politigenerasjoner var på et helt annet nivå enn dagens. Men det er vel en villet strategi med dagens akademiske tilnærming, skriver Brenna på Facebook og fortsetter.

BRENNA: Johnny Brenna.

- Og sorry, jenter. Dere har dårlige odds mot en aggressiv og utagerende fyr med normal kroppsbygning. Har instruert selvforsvar i 13 år, og her er det kun to, tre kvinner jeg har troen på at kunne ha gjort denne jobben!

Kjetil Rolness mener at slike situasjoner også vil skje i Norge.

- Hysterisk video fra Sverige av tre kvinnelige politibetjenter som forsøker å pågripe én aggressiv mann, men må gi opp, fordi de mangler ... tyngde. Dette har skjedd, og vil fortsatt skje, også i Norge, ifølge erfarne politifolk, sier Rolness på FB, og legger skylden på en utvikling der politifolk blir faglig sterkere, men fysisk svakere.