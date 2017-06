Svensk politi utvider lista over problemområder

ANNONSE

Svensk politi vil snart presentere en ny og utvidet liste over «særlig utsatte områder», boområder som preges av kriminalitet, høy arbeidsledighet, mange sosialhjelpsmottakere og en høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, skriver Svenska Dagbladet.

Les også: Dette er Sveriges «lovløse land»

Bydelen Rosengård i Malmö og Rinkeby i Västerort i Stockholm kommune er to av stedene som har fått mye negativ medieomtale de siste årene og har vært langt framme i debatten om innvandrere og integrering også i Norge. Nå ventes lista over «særlig utsatte områder» å øke fra 15 til 23, ifølge Svenska Dagbladet.

Flere av de nye områdene finnes utenfor de største byene. En er Karlslund i Landskrona.

- Om vi kjører inn på et oppdrag i området så kan vi ikke sette fra oss bilen uten at man skjærer i stykker dekkene eller noe annet, sier områdesjef for politiet i Karlsund, Anneli Manelli, ifølge avisa.

KARLSLUND: Flere av de nye områdene finnes utenfor de største byene. En av dem er Karlslund i Landskrona.

Kommunalråd Torkild Strandberg sier han ser positivt på at politiet nå blinker ut disse områdene og dermed viser at de tar utfordringene på alvor. Han forteller at kommunen er i gang med å se på hva som kan gjøres for disse områdene.

- Området ligger som en satellitt isolert utenfor byen. Det finnes ikke mye næringsvirksomhet og det finnes ingen spesielle grunner til å ta dit om man ikke tilfeldigvis bor her, sier kommunalråden til avisa.

I Malmö ventes det at bydelene Nydala, Hermodsdal, Lindängen havner på lista. I Borås ventes det at Hässleholmen/Hulta og Norrby blir blinket ut.

En rapport svensk politi presenterte i 2016 slo fast at de 15 områdene som da sto på lista var steder der man så utviklingen av parallellsamfunn med egne normer og regler, hvor kriminelle delvis har tatt over det offentlige rommet og hvor man finner stor utbredelse av voldsforherligende religiøs ekstremisme, skrev NTB i sin omtale den gangen.

Las ned «Utsatta områden» (rapport fra desember 2015)

For 14 dager siden var spørsmålet oppe om «svenske tilstander» i Groruddalen i Oslo etter at politi, brannvesen og vektere opplevde å bli angrepet av ungdommer etter flere netter med bråk.

Politiinspektør John Roger Lund avviste da at Groruddalen har noe som kan ligne på «svenske tilstander».

- Vi er ikke der hvor vi ikke går inn i områder på grunn av frykt for mannskapene våre. Det er helt utenkelig, uttalte Lund til NRK.

Har du sett denne videoen?