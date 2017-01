Svensk rapport: Russland forsøker å spre falske nyheter

ANNONSE

Instituttet har siden begynnelsen av den russisk-ukrainske konflikten i 2014 undersøkt Russlands utenrikspolitiske strategi.

Studien viser at russisk utenrikspolitikk er blitt mer offensiv, og forskerne konkluderer med at russisk desinformasjon og spredning av falske nyheter er økende, skriver Dagens Nyheter.

Ekstra tydelig var det da den svenske riksdagen skulle stemme over Sveriges avtale med NATO i mai i fjor.

- Det var åpenbart at de ville ha et nei for avtalen, sier Martin Kragh, seniorforsker ved UI. (©NTB)