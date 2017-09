Svenske likhunder har markert flere steder i søket etter Kim Wall

Ubåt-bygger Peter Madsen siktet for drap på den svenske journalisten.

Svenske likhunder, som deltar i søket etter den drepte journalisten Kim Wall (30), har markert flere steder. Det melder dansk TV 2.

Det skal nå gjøres flere dykk på de aktuelle stedene.

- Vi dykket senest lørdag og planlegger nå flere dykk, sier etterforskningsleder Jens Møller.

Kim Walls torso, det vil si kropp uten hode, armer og ben, ble funnet 21. august. Resten av kroppen er derimot ikke funnet.

Strøm, havtemperatur og vind kan derimot påvirke hvor på overflaten hunden markerer, og hvor på havbunnen utgangspunktet for markeringen er.

Les også: Peter Madsens forklaring: - Kim Wall fikk ubåtluken i hodet



Kastet i sjøen



Den danske ubåtbyggeren Peter Madsen er siktet for drap og likskjending. Han nekter for å ha drept Wall, men erkjenner seg skyldig i likskjending ved at han kastet liket av Wall i sjøen.

Les også: Drapssiktet dansk ubåteier vil la seg mentalundersøke frivillig



Wall forsvant natt til 11. august og ble meldt savnet av kjæresten sin. Hun var om bord i ubåten med Madsen for å lage en reportasje. Dagen etter sank ubåten i Køge Bugt sør for København. Madsen ble reddet opp av vannet, og sa først at han hadde satt av Wall kvelden før.

Mentalundersøkelse



Madsen vil frivillig gjennomgå en rettspsykiatrisk undersøkelse. Dermed slipper påtalemyndigheten å få ham tvangsinnlagt for å få gjennomført undersøkelsen, opplyste aktor Jakob Buch-Jepsen til dansk TV2 mandag.

Det betyr også at Madsen kan kjøres fram og tilbake fra fengselet under undersøkelsen i stedet for å bli tvangsinnlagt.

Etterforskningen pågår fremdeles for fullt, blant annet har politiet fått tillatelse til å gå gjennom Madsens PC og harddisker.