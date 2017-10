Svensker og finner rammet av mystisk mørke

Svenske meteorologer mener å ha en forklaring på fenomenet.

Et uvanlig mørke over Stockholm tirsdag morgen fikk svenskene til å undre seg. Mange reagerte på at himmelen over den svenske hovedstaden fikk en mørkere farge enn vanlig for årstiden, melder Aftonbladet. Avisa sendte en reporter opp på et av byens tak for å dekke fenomenet. Et par timer etter soloppgang beskrev hun en grå himmel der det ikke var mulig å peke ut solen noe sted.

- Har solen tenkt å stå opp i dag, eller? undret advokat Sanna Bergheim på Twitter.

Et lignende fenomen gjorde seg også gjeldende i den finske hovedstaden Helsinki, skriver Helsingin Sanomat.

I Storbritannia ble himmelen farget i ulike farger mandag som en følge av orkanen Ophelia. Støvpartikler i lufta farget himmelen rød, oransje og gul.

Skylder på støvpartikler

Svenske meteorologer sier til Aftonbladet at det er støvpartikler etter skogbrannene i Spania og Portugal som nå gjør himmelen mørk over Skandinavia.

- Det strekker seg et frontsystem inn mot Sverige, men det er ikke ventet noen orkanvinder fra Ophelia, sier meteorologen til den svenske avisa.

- Ved kraftig askevær kan himmelen bli svart veldig fort, selv på sommeren blir det da dommedagsvær, sier SMHI-meteorolog Markus Sjöstedt til Sveriges Radio.

VÅKNET TIL MØRKE: Det var mørkt i Sverige lenge etter at sola hadde stått opp tirsdag, og mange undret seg over hva som var forklaringen på fenomenet.

I mellomtiden deles og kommenteres bildene av en mørk og grå Stockholm-himmel på sosiale medier.

Vind og nedbør over Norge

I Norge melder meteorologene at Ophelia er på vei og vil tømme seg over Vestlandet i løpet av dagen.

- Vi venter vind og nedbør over Vestlandet, på kysten og i fjellet i løpet av dagen. Det blir kuling på Vestlandet og inn mot Skagerrak. Det er varslet opp mot sørvestlig stiv kuling inn mot kysten sørvest for Lindesnes, sier statsmeteorolog Tone Christine Thaule til Nettavisen.

Vem bländade ner?

Någon som ryckt ur sladden till Britt-sommaren?

Så här mörkt kan det bara inte vara kl 8.40 i oktober.#Södermalm pic.twitter.com/6wkmrAZIcO — Anders Diamant (@AndersDiamant) October 17, 2017

Ifølge Thaule har ikke Meteorologisk institutt registrert noen lignende observasjoner som i Sverige om uvanlig mørke, men hun bekrefter at frontsystemet kommer fra områdene som har vært rammet av skogbranner.

Ganska häftigt när det är så mörkt på och grått på himmelen och i morse var det riktigt mörkt typ Awesome pic.twitter.com/XfGnZ2wn2J — Boris Roos (@MrBorran) October 17, 2017

In #Stockholm, the #sky is very dark and strange today. In Sweden, we are familiar with darkness, but this is odd. Is it Hurricane #Ophelia? — Catrin Mattsson (@Catrin_Mattsson) October 17, 2017

I Storbritannia ble himmelen farget i ulike farger mandag som en følge av orkanen Ophelia. Støvpartikler i lufta farget himmelen rød, oransje og gul. Bildet er fra Galway i Irland.

Det uvanlige værfenomenet skaper også overskrifter i Finland. Avisa Helsingin Sanomat sender direkte fra Helsinki, der himmelen også har vært uvanlig grå tirsdag.

Restene av Ophelia når Vestlandet sør for Stad tirsdag, melder Meteorologisk institutt.

"Restene" av #Ophelia vil nå #VestlandetsørforStad i dag. Det blir vind opp mot sterk kuling flere steder i #SørNorge. pic.twitter.com/rbzDR71Rjr — Meteorologene (@Meteorologene) 17. oktober 2017

