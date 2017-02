Sverige-debatten: - Hemmelighold gir næring til populismen

ANNONSE

Debatten etter Donald Trumps Sverige-utspill og Fox News overdrevne reportasjer har sporet av, mener svenske Tino Sanandaji. Samtidig hevder han at dette dels er svenske politikere og myndighetenes egen feil:

- Mangelen på statistikk om sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet gir næring til populismen og grobunn for politikerforakt, skriver Sanandaji i en kronikk på det amerikanske konservative nettstedet National Review.

Den kurdisk-svenske statsviteren Tino Sanandaji har en Ph.D fra University of Chicago og er for tiden stipendiat ved Handelshögskolan i Stockholm. Nylig var han i Norge og var innleder på Nettavisens konferanse om islam, innvandring og ytringsfrihet.

Sanandaji mener den amerikanske debatten om Sverige dels er på ville veier, men hevder det største problemet er at det politiske establishment i Sverige ikke vil vite svaret.

- Surrealistisk tabu

- Amerikanere som er interesserte i dette temaet bør fokusere på dette surrealistiske tabuet mot statistikk, ikke tegneserieaktige overdrivelser som feilaktig fremstiller Sverige som en krigssone, skriver han i National Review.

Tino Sanandaji forsøker i en kronikk i National Review å forklare amerikanerne hva man vet og ikke vet om innvandring og kriminalitet i Sverige.

Sanandaji skriver at det er en økning i seksuelle overgrep og voldelig kriminalitet i Sverige, men økningen er ikke så påfallende som Fox News og andre har fremstilt det, mener han. Han skriver at selv i innvandringsdominerte enklaver er kriminaliteten lav sammenlignet med tilsvarende miljøer i USA. I fjor hadde Sveriges multikulturelle Malmø en drapsrate på 3 per 100.000 innbyggere, langt lavere enn i Chicago, der tallet var 28 per 100.000.

Sveriges kriminalitetsrate



Sanandaji skriver at antallet drap har gått ned i nesten alle vestlige land siden 1990, også i Sverige. Men nedgangen har vært mindre i Sverige sammenlignet med USA, Vest-Europa og andre nordiske land. I Finland gikk drapsraten ned fra 3,2 til 1,2 mellom 1990 og 2015, i Norge gikk den fra 1,1 til 0,4, mens i Danmark lå den stabilt på 0,8.

- Sverige synes å ha gått fra å være et av landene med lavest kriminalitetsrate i Vest-Europa til å ligge omtrent på snittet, skriver han.

21. februar måtte nødetatene rykke ut til opptøyer i Rinkeby, en forstad utenfor Stockholm. Hendelsen kom etter at Donald Trump hadde satt Sverige på kartet med sine uttalelser.

Mangler statistikk

Han understreker at det ikke er mulig å si hvor mye innvandring har bidratt til voldskriminaliteten, for ikke siden 2005 er det laget noen statistikk på dette i Sverige, skriver han.

Sanandaji peker på at svensker flest (95 prosent) ikke bor i de innvandringsdominerte områdene som har fått oppmerksomhet i denne debatten, så den generelle statistikken om kriminalitetsutviklingen kan ikke kobles til innvandring. Til det trengs det statistikk som kobler innvandring til kriminalitet, og slik statistikk mangler altså svenskene, ifølge Sandaji.

USAs president Donald Trump bidro til internasjonalt fokus på Sverige da han først snakket om et terrorangrep ingen hadde hørt om og deretter forklarte at det var Sveriges utfordringer med innvandring, integrering og kriminalitet han siktet til.

- Sist gang vi hadde en offisiell rapport der krimstatistikken var brutt ned på innvandringsstatus og opprinnelsesland var i 2005, og den gjaldt for årene 1997 til 2001. Disse tallene bekreftet at innvandrere var klart overrepresentert, særlig når det gjaldt voldskriminalitet, skriver han. Tallene viste at det var fire ganger så stor sannsynlighet for at en utenlandskfødt ville dukke opp som mistenkt på drapsstistikken enn en person av svensk herkomst. I voldtektssaker var det 4,5 ganger mer sannsynlig å finne enn utlending enn en svenske som mistenkt.

- Sist gang vi hadde en offisiell rapport der krimstatistikken var brutt ned på innvandringsstatus og opprinnelsesland var i 2005, skriver Tino Sanandaji i National Review.

- Næring til populistene

Siden er det, ifølge Sandaji, ikke laget noen slike statistikker, og dette mener han er ved til bålet for populistene.

- For å få en mindre Trump-basert og mer faktabasaert debatt, vil en saklig diskusjon basert på aktuell statistikk være en god start, skriver han.

