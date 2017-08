Syria-gransker: Nok bevis til å dømme Assad for krigsforbrytelser

FN har samlet nok bevis til å dømme Bashar al-Assad for krigsforbrytelser, sier juristen Carla del Ponte, som trekker seg fra granskingskommisjonen for Syria.

FNs veteranjurist Carla del Ponte, som er i ferd med å trekke seg etter fem år i FNs granskningskommisjon for Syria, sier til sveitsiske medier at bevisene mot Assad er mer enn nok til å dømme ham for krigsforbrytelser.

–Det er jeg helt overbevist om, sier hun.

I mangel på en internasjonal domstol og en påtaleansvarlig i forbindelse med krigsforbrytelsene i Syria, vil imidlertid forbrytelsene fortsette å gå ustraffet hen, legger hun til.

–Det er dette som gjør situasjonen så frustrerende. Forberedelsene er gjort, men det finnes ingen aktor, og det finnes ingen domstol, sier hun og tilføyer:

–Det er en tragedie.

70-årige del Ponte var ett av fire medlemmer i granskingskommisjonen som ble nedsatt av Sikkerhetsrådet høsten 2012 for å granske menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i Syria.

Tidligere har hun gransket krigsforbrytelser i Rwanda og i det tidligere Jugoslavia, men del Ponte har påpekt at hun aldri har sett forbrytelser på samme nivå som i Syria.

Tidligere denne måneden varslet hun at hun trekker seg fra granskningskommisjonen, ettersom den gjør «absolutt ingenting». Hun trer formelt av den 18. september, etter at kommisjonen har overlevert sin foreløpig siste rapport til FNs menneskerettighetsråd.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?