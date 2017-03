Syria-krigen i tall

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Forestill deg at alle innbyggere i Bergen og Trondheim ble drept. Så mange har mistet livet etter seks år med borgerkrig i Syria. Forestill deg at nesten hele Norges befolkning var flyktninger. Så mange har forlatt Syria på flukt fra krigen siden 2011.

Sammenligningene illustrerer noen av nøkkeltallene idet Syria-krisen går inn i sitt sjuende år.

Anslagsvis 400.000 døde

Det er ulike overslag over hvor mange som er drept så langt i borgerkrigen. FNs spesialutsending til Syria kom i april i fjor med et overslag på 400.000 mennesker.

Samtidig hevder britisk-baserte The Syrian Observatory for Human Rights (SOHRS) at de kan dokumentere 321.358 drepte siden konflikten startet i mars 2011.

Ifølge organisasjonens overslag er totalt 465.000 mennesker drept eller savnet i løpet av seks år med krig.

Millioner på flukt



Syria-krigen har utløst en flyktningkrise verden ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig. Nærmere 5 millioner mennesker har flyktet fra Syria siden 2011.

6,3 millioner mennesker er anslått å være internt fordrevne inne i Syria, mens 13,5 millioner mennesker trenger hjelp eller bistand, ifølge tall fra FNs høykommisær for flyktninger. Nær 6 millioner barn er avhengig av humanitær bistand.

Antallet drepte barn i konflikten har passert antallet innbyggere i et norsk tettsted som Jessheim eller Hønefoss - 17.411, ifølge SOHR.

- Må ikke gi opp

- Vi må ikke gi opp, selv om tallene og omfanget av denne krisen kan gjøre at vi føler på håpløsheten og apatien, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna til Nettavisen.

Tirsdag var hennes organisasjon og ni andre med på en seks timer lang markering mot Syria-krigen på Jernbanetorget i Oslo. Her deltok en rekke kjente personer i en lang opplesning av nyheter og meldinger fra seks år med krig.

- Med denne markeringen har vi lyst til å vise hvor viktig det er å stå sammen for fred i Syria og at vi viser solidaritet med det syriske folk, både de som er i Syria og opplever krigen hver dag og de menneskene som har måttet dra ut på flukt.

Se video fra livemarkering for Syria på Jernbanetorget i Oslo tirsdag.