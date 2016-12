Syria og Tyrkia øyner håp med ny våpenhvile

ANNONSE

– Dette er en reell mulighet for en politisk løsning på krisen og til å få slutt på blodbadet, sier Syrias utenriksminister Walid Muallem.

Torsdag bekreftet det syriske forsvaret og opprørerne at de innstiller alle militære operasjoner fra midnatt natt til fredag.

– Denne sjansen må ikke gå til spille. Det er en historisk mulighet, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på en pressekonferanse han avholdt sammen med Kosovos president Hashim Thaci i Ankara.

Russland, Iran og Tyrkia skal fungere som garantister for avtalen om våpenhvile. Erdogan understreket at avtalen ikke gjelder ekstremistgrupper.

– Kampen mot terroristgrupper, inkludert IS, kommer til å fortsette med kraft fram til innbyggerne våre er trygge.

Uten å nevne noen spesifikt, sa den tyrkiske presidenten at andre stater som er aktive i krigen i Syria burde utvise «den nødvendige sensitiviteten» som skal til for at våpenhvilen lykkes. (©NTB)

