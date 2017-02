T-banen i New York var dekket av hakekors- da tok passasjerene affære

Det var lørdag kveld og Gregory Locke var på vei hjem. Da han gikk inn på t-banen i Manhattan så han til sin forferdelse at noen hadde dekket alle vinduene og reklameplakatene med hakekors. I tillegg stod det på flere av plakatene: « Jøder hører hjemme i ovnen ».

Han skriver på Facebook at toget var veldig stille, inntil en passasjer reiste seg opp og sa at han hadde antibac som han var sikker på ville fjerne taggingen.

I tur og orden begynte alle passasjerene å grave i lommer, sekker og vesker for å finne noe å fjerne hakekorsene med, og på mindre enn to minutter var alt borte.

Locke delte så opplevelsen han hadde på vei hjem på Facebook, og la til bilder han tok av dugnaden han hadde vært med på.

Så langt har innlegget hans blitt delt av 135.000 mennesker, og nærmere 200.000 har reagert likt bildene.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og blant annet Chelsea Clinton, datteren til Hillary og Bill Clinton har delt innlegget hans på Twitter.

We will not let hate win. And, another reason to carry hand sanitizer. pic.twitter.com/bgrAJf7SCv