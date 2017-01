ANNONSE

Den britiske tankesmia Economist Intelligence Unit (EIU) nedgraderer USA fra «fullverdig demokrati» til «mangelfullt demokrati».

EIU viser til at tilliten til myndighetene og systemet er dalende i USA, noe også president Donald Trump spilte aktivt på i valgkampen.

– USA, som har vært en fanebærer for demokrati i verden, er nå blitt et mangelfullt demokrati ettersom folks tillit til at offentlige institusjoner fungerer, har falt, slår tankesmia fast i sin årlige demokratirapport.

– Dette er en langvarig trend som begynte før valget av Trump, legger EIU til.

Trump hevdet i valgkampen at det fant sted omfattende valgfusk, og han har også gjentatt dette etter at han tiltrådte. Senest denne uka hevdet Trump at det ble avgitt 3,2 millioner ulovlige stemmer i valget. (©NTB)