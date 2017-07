Tar formelle skritt - åpner for riksrett mot Donald Trump

Demokraten Brad Sherman gjør alvor av truslene - treffer tiltak for at Trump kan stilles for riksrett.

Demokratenes kongressmann Brad Sherman fra California har nå tatt det første formelle skritt i forberedelsene av riksrett mot USAs president Donald Trump, melder nettstedet The Hill.

The Hill skriver samtidig at Sherman foreløpig bare har støtte fra én annen partifelle, Al Green fra Texas.

Brad Sherman har foreløpig bare støtte fra partifelle Al Green. Republikanerne har dessuten flertall i begge kamre i Kongressen, så forslaget om riksrett er langt unna å bli en realitet.

For å stille Trump for riksrett kreves det simpelt flertall i Representantenes hus, og der har Demokratene bare 193 av 453 seter.

Shermans utspill kommer til tross for at flere røster i partiet fryktet at dette kan slå tilbake på Demokratene selv.

Det senator Brad Sherman konkret har gjort er å fremme en resolusjon i Representantenes hus der han ber om at USAs president Donald J. Trump stilles for riksrett.

Bakgrunnen er måten Trump brått kvittet seg med FBI-sjef James Comey og mistankene om at han gjorde det for å hindre etterforskningen av russisk innblanding i den amerikanske valgkampen.

Kongressrepresentantene Brad Sherman (til venstre) og Al Green snakket tidlig om muligheten for å stille Donald Trump for riksrett. Nå har førstnevnte levert inn en resolusjon som argumenterer for dette.

