Terror kan ha blitt finansiert av momsbedrageri i Sverige og Danmark

Opplysningene er basert på en kartlegging utført av Ekot-redaksjonen i Sveriges Radio , Danmarks Radio (DR) og Jyllands-Posten.

Momssvindelen skal ha skjedd via selskaper som selger mobiltelefoner, elektronikk, kylling og godteri. Selskapene skal være eid av ytterliggående islamister.

De tre mediene har gransket flere mistenkte fremmedkrigere, personer som sympatiserer med ytterliggående islamisme, og personer som bor på samme adresser som tidligere dømte IS-krigere.

Spansk etterforskning

Granskningen er basert på en gjennomgang av hundrevis av lekkede dokumenter fra spanske antiterrormyndigheter, som i flere år ha etterforsket anklager om skattesnusk for millioner i ti konkursrammede danske selskaper, ifølge Jyllands-Posten.

I løpet av fire år skal de ha lurt den svenske stat for opptil 90 millioner svenske kroner og danske myndigheter for nesten 30 millioner kroner.

I Sverige er flere personer allerede dømt for brudd på skatteloven, mens sakene fortsatt er under etterforskning i Danmark.

Til tross for fellende dommer, fortsetter ofte momsbedrageriet, ifølge Ekot.

– Støtende

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) vil kun gi en generell kommentar til saken etter at den ble offentliggjort av de tre mediene tidlig tirsdag morgen.

– Alt som handler om at mennesker får et rom til å finansiere terror, er støtende. Og det er støtende for allmennheten at det skal kunne pågå, sier avdelingssjef Anders Kassman.

Terrorforsker Magnus Ranstorp sier at saken gir et helt nytt bilde av hvordan ekstremister i Norden systematisk greier å lure til seg store pengesummer.

– Ja, disse bedrageriene er mye mer omfattende enn vi visste. Det er som å løfte på en stein og finne en helt ny verden. Og dessverre er det slik at myndighetene ikke har et helhetsbilde på dette, sier han til Sveriges Radio.

