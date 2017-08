Terrorangrep i Europa: 564 drept siden 2015

Dette er de største terrorangrepene i europeiske storbyer siden januar 2015. Til sammen er 564 mennesker drept i de 17 nevnte terroraksjonene.

* Barcelona 17. august 2017: 14 personer ble drept og mer enn 100 såret etter at en varebil kjørte inn i folkemengden i den populære gaten La Rambla.

* London 3. juni 2017: Sju personer ble drept og nærmere 50 såret etter at menn kjørte på fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til Borough Market der de knivstakk mange før de selv ble skutt og drept av politiet.

* Manchester 23. mai 2017: 22 personer ble drept og over 100 ble såret da en selvmordsbomber utløste en sprengladning etter en konsert i Manchester Arena.

* Stockholm 7. april 2017: Fem mennesker ble drept og et ukjent antall såret da en kapret lastebil kjørte inn i varehuset Åhléns midt i gågata Drottninggatan i sentrum.

* St. Petersburg 3. april 2017: 14 personer ble drept og rundt 50 såret da en selvmordsbomber sprengte seg i en T-banevogn.

* London 22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Til sammen fem personer ble drept, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

* Istanbul 31. desember 2016: 39 mennesker ble drept og nærmere 70 ble såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul nyttårsaften. IS erklærte at de sto bak angrepet.

* Berlin 19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin. En 24 år gammel tunisier som hadde sverget troskap til IS, sto bak angrepet. Han ble noen dager senere skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano.

* Nice 14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 300 såret da en lastebil raste gjennom folkemengdene som feiret 14. juli på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

* Istanbul 28. juni 2016: 36 mennesker ble drept og rundt 147 såret da tre personer gjennomførte et selvmordsangrep på flyplassen Atatürk i Istanbul. IS sto trolig bak angrepet.

* Brussel 22. mars 2016: 32 mennesker ble drept og rundt 340 skadd da selvmordsbombere angrep Brussel internasjonale lufthavn Zaventem og metrostasjonen Maelbeek. IS erklærte at de sto bak angrepene.

* Istanbul 12. januar 2016: 13 utenlandske turister, tolv av dem tyske, ble drept og 14 såret, da en syrisk mann sprengte seg i luften i et travelt turiststrøk i Istanbul. Ifølge tyrkiske myndigheter var gjerningsmannen medlem av IS.

* Paris 13. november 2015: Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris. 130 personer ble drept, 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen. IS påtok seg ansvaret.

* Istanbul 10. oktober 2015: 102 drept og over 500 såret da to selvmordsbombere slo til mot en fredsmarkering utenfor togstasjonen i Ankara. Tyrkisk påtalemyndighet sier IS i Syria sto bak.

* Istanbul 20. juli 2015: 33 mennesker ble drept og 104 såret da en selvmordsbomber, trolig fra IS, utløste en bombe under en fredsmarsj i Suruc, like ved grensa til Syria.

* København 14. februar 2015: To personer blir drept i to angrep i København. Angrepene er rettet mot et kulturhus og en synagoge.

* Paris 7. januar 2015: Tolv personer ble drept i et terrorangrep mot satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjon i Paris. IS påtok seg ansvaret. 9. januar ble ytterligere fire mennesker drept i en jødisk matbutikk i Paris i en støtteaksjon for Charlie Hebdo-angrepet. De til sammen tre gjerningsmennene ble alle drept av politiet.