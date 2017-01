Terrormistenkt syrer pågrepet i Tyskland

ANNONSE

Mannen ble pågrepet natt til søndag etter at politiet hadde gjennomført en razzia mot leiligheten hans i Saarbrücken nær grensen til Frankrike. Han ble formelt siktet for å ha bedt om penger til terrorvirksomhet søndag.

I en uttalelse fra påtalemyndigheten heter det at mannen i desember ba en IS-kontakt i Syria om 180.000 euro så «han kunne kjøpe kjøretøy som han ville fylle med eksplosiver og som han ville kjøre inn i folkemengder og sprenge slik at han kunne drepe et ukjent antall mennesker som ikke følger muslimsk tro».

Ifølge påtalemyndigheten i den tyske delstaten Saarland har den pågrepne i avhør innrømmet at han har vært i kontakt med IS, men han har benektet at han planla å gjennomføre terror.

De har foreløpig ikke funnet beviser for at han hadde gjort forberedelser til å benytte kjøretøy i et angrep, eller at han hadde planlagt angrep under nyttårsfeiringene i Tyskland. Han ankom landet i 2014 og søkte asyl i januar 2015. (©NTB)