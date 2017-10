Tesla sier opp flere hundre ansatte

Det har vært en dårlig måned for elbilprodusenten.

Tesla skal ha sagt opp flere hundre ansatte. Det melder avisen San Jose Mercury News. Ifølge avisen skal det være snakk om mellom 400 og 700 ansatte som mister jobben. Storparten av oppsigelsene skal være i administrative roller og salgsavdelingen, og ikke i produksjonsleddet av bedriften.

I en uttalelse til det amerikanske nyhetsmediet CNBC, sier Tesla at oppsigelsene skyldes at elbil-produsenten ikke er tilfreds med de oppnådde resultatene.

- Som alle selskaper, gjennomfører Tesla en årlig vurdering der ledere og medarbeidere går igjennom resultatene som er oppnådd og måten de er blitt oppnådd på. (...). Som i alle selskaper, spesielt et som har over 33.000 ansatte, kan slike evalueringer medføre at ansatte forlater bedriften.

Tilbakekaller biler



Nyheten om masseoppsigelser kommer rett etter det ble kjent at Tesla tilbakekaller over 11.000 biler av typen Model X. Grunnen skal være et problem med at baksetene ikke kan låses skikkelig på plass.

Alle kjøretøy med nedleggbare bakseter laget mellom 28. oktober 2016 og 16. august 2017 blir tilbakekalt, opplyser Tesla.

Problemet er at det er noen kabler i setet som kan ha blitt strammet feil, noe som forhindrer at venstre sete låser seg i oppreist stilling. Om setet ikke er skikkelig låst, kan den bevege seg fremover ved en kollisjon.

Ifølge elbilprodusenten er det kun 3 prosent av bilene som trekkes tilbake, som har dette problemet.

Tesla-avgift

Som om problemene ikke var mange nok for Tesla, ga regjeringen norske Tesla-eiere nok en kalddusj tidligere denne uken da det ble kjent at de vil innføre en vektkomponent i pris- og avgiftsfastsettelsen av elbil. Denne avgiften vil først og fremst ramme Tesla-biler, da de i skrivende stund er eneste elbil-typen på det norske markedet som er tung nok til at avgiften slår inn.

I praksis blir modellene mellom 10.000 og 100.000 kroner dyrere.

Målt i antall innbyggere er Norge et av landene der det selges mest elbiler på verdensbasis. Mange har gått til anskaffelse av elbil ettersom det gir en rekke fordeler: Gratis parkering på kommunale plasser, fri bomring og bruk av kollektivfeltet. Engangsavgiftene og moms er også ikke-eksisterende ved kjøp av elbil.

Selv om de fleste fordelene forblir i statsbudsjettet, er det noen som forsvinner. Tidligere i år ble det vedtatt at elbiler må starte å betale bomring fra og med mars 2019.

Om nyheten om økning i pris vil dempe elbil-salget i Norge må man enda vente en god stund på før man får svar på. I Hong Kong stupte salget av Tesla etter man i april 2017 avviklet elbilfordelene.

