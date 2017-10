Tesla trekker tilbake 11.000 biler

Elbilprodusenten Tesla tilbakekaller 11.000 biler av typen Model X verden over. Grunnen er et problem med at baksetene ikke kan låses skikkelig på plass.

Alle kjøretøy med nedleggbare bakseter laget mellom 28. oktober 2016 og 16. august 2017 blir tilbakekalt, opplyser Tesla.

Problemet er at det er noen kabler i setet som kan ha blitt strammet feil, noe som forhindrer at venstre sete låser seg i oppreist stilling. Om setet ikke er skikkelig låst, kan den bevege seg fremover ved en kollisjon.

Ifølge elbilprodusenten er det kun 3 prosent av bilene som trekkes tilbake, som har dette problemet.

Tesla begynte å informere kundene sine om tilbakekallingen torsdag.

