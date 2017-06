ANNONSE

Stabssjef og nærmeste rådgiver for britenes statsminister Theresa May, Nick Timothy, har gått av.

Det melder BBC på lørdag.

Han begrunner oppsigelsen med det svake valgresultatet som De konservative leverte under torsdagens valg, der partiet mistet flertallet i det britiske parlamentet, samt den mislykkede valgkampen i tiden før.

- Jeg tar ansvaret for min del av valgkampanjen, som var basert på vårt politiske program. Spesielt angrer jeg på avgjørelsen om ikke å inkludere et tak, så vel som en minstesum, i vårt forslag for å begrense de økende kostnadene rundt sosial støtte, skriver Timothy i en uttalelse.

Timothy ble, sammen med Fiona Hill, den andre stabssjefen, pekt ut som en av de største syndebukkene bak det svake valgresultatet.