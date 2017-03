Tidligere etterretningssjef i USA avviser avlyttings-påstander fra Trump

ANNONSE

USAs tidligere etterretningssjef James Clapper avviser at det fantes noen hemmelig rettsordre om å avlytte Trump Tower under valgkampen.

Clapper var USAs nasjonale etterretningssjef i Barack Obamas tid som president.

James Clapper (midten) avviser Donald Trumps påstander om at han skal ha blitt avlyttet av tidligere president Barack Obama.

– Det var ikke noen slik avlyttingsvirksomhet i gang mot presidenten, som var påtroppende president på den tiden. Heller ikke da han var presidentkandidat, og heller ikke mot valgkampapparatet hans, sier Clapper til NBC.

Den tidligere etterretningssjefen sier at han ville ha visst om en rettsordre rettet mot fremmed etterretningsvirksomhet i en sak som denne.

– Absolutt. Jeg kan avvise dette, sier han.

Clapper gikk av 20. januar da Donald Trump tok over som president.

Tidligere søndag ble det kjent at president Donald Trump krever at Kongressen setter i gang gransking av om president Barack Obama satte i gang ulovlig etterforskning av Trumps valgkamp.

Trump gikk lørdag ut på Twitter og hevdet at tidligere president Barack Obama hadde avlyttet ham undervalgkampen, uten å legge fram bevis eller opplysninger som kunne underbygge påstanden. Søndag krevde Det hvite hus at Kongressen etterforsker om Barack Obama satte i gang ulovlig etterforskning under presidentvalgkampen.

Obama avviser påstandene, og sier han aldri har gitt ordre om å avlytte noen.

– En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Obama-talsmann Kevin Lewis lørdag, som blant annet er gjengitt av ABC News og CNN.

– Som en del av den praksisen, beordret verken president Obama eller noen annet stabsmedlem i Det hvite hus overvåking av noen amerikansk borger. Å antyde noe annet, er rett og slett usant, sa han.

Trumps regjering er under hardt press etter avsløringene om kontakt med russiske tjenestemenn under valgkampen. Lørdag slo Trump tilbake og hevdet at han hadde blitt avlyttet av tidligere president Barack Obama.

