Tidligere FBI-direktør James Comey avslører sin hemmelige konto

James Comey røper sin identitet på Twitter.

NEW YORK (Nettavisen): Tidligere FBI-direktør har nevnt at han er til stede på Twitter, men ikke hvilket brukernavn han benytter seg av der – ikke før nå.

Mandag postet han et bilde av seg selv stående midt på en øde veistrekning, iført solbriller, mørk genser og grå bukse. Bildet hadde selskap av teksten «Farvel, Iowa. På veien hjem. Må tilbake til skrivingen. Vil forsøke å tvitre på anvendelige måter».

Posten kom fra kontoen @FormerBu og brukernavnet Reinhold Niebuhr.

Etter publiseringen bekreftet skribenten Benjamin Wittes, som ifølge The New York Daily News er en venn av Comey, at dette faktisk er den tidligere FBI-direktørens konto.

«Ok, i lys av hans seneste tweet, kan jeg bekrefte at @FormerBu faktisk er James Comey», melder Wittes.

Kontoen til Benjamin Wittes er en av bare 29 twitterkontoer som James Comey følger. Comey følger også CIA, FBI, New Yorks politisjef, New Yorks antiterrorbyrå, et par journalister som jobber med nasjonal sikkerhet som fagfelt, samt medier som Politico, CNN, The Atlantic og The New York Times.

Comey har kun postet seks meldinger på Twitter. Den første er en meme av skuespilleren Will Ferrell i rollen som Ron Burgundy i filmen «Anchorman», med tittelen «Jeg er faktisk ikke engang sint. Det er utrolig», fra 30. mars i år.

Goodbye Iowa. On the road home. Gotta get back to writing. Will try to tweet in useful ways. pic.twitter.com/DCbu3Yvqt3 — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) 23. oktober 2017

Ok, in light of this latest tweet, I will confirm that @FormerBu is, in fact, James Comey himself. https://t.co/6QbhOG7Qzp — Benjamin Wittes (@benjaminwittes) 23. oktober 2017

Den posten startet spekulasjonene om hvorvidt kontoen @FormerBu faktisk tilhørte James Comey.

James Comey ble utnevnt til direktør for FBI i september 2013 og satt i jobben til han i mai i år fikk sparken av president Donald Trump.

Han jobber for tiden med å skrive bok om sin tid som sjef for FBI.

Reinhold Niebuhr var en amerikansk kulturfilosof og teolog som levde fra 1892 til 1971.

