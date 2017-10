Tidligere Trump-rådgiver George Papadopolous erkjenner straffskyld

Løy om sitt forsøk på å arrangere et møte mellom valgkampteamet til Donald Trump og Russland.

NEW YORK (Nettavisen): Mandag melder CNN at en av president Donald Trumps tidligere politiske rådgivere, George Papadopolous, har erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI.

Papadopolous løy til FBI-agenter om «tidspunkter, omfang og type forhold og interaksjon med visse utenlandske aktører som han var klar over at hadde tette forbindelser til høytstående russiske tjenestemenn», ifølge tiltalen (les mer detaljert info om dette lenger ned).

Papadopolous tilbød seg i en e-post i mars 2016 år arrangere et møte mellom høytstående russiske tjenestemenn og ledelsen i Trump-valgkampen under emnet «Møte med russisk ledelse – inkludert Putin», ifølge en CNN-kilde.

CNN har tidligere meldt at møteforslaget ble avvist av Trumps valgkampledelse og at Trump ble rådet til å ikke gjøre noe slikt.

Papadopolous samarbeider nå med FBI.

Flere tiltaler

Mandag er det tydelig at spesialetterforsker Robert Mueller er forberedt på å trappe opp alvoret i sin gransking av Russlands påvirkning av presidentvalget i USA i fjor og hvorvidt president Donald Trump eller folk i hans apparat var involvert i dette.

Tilståelsen til Papadopolous ble kjent bare et par timer etter at to andre tidligere Trump-medarbeidere meldte seg for FBI.

Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er siktet for tolv lovbrudd, inkludert sammensvergelse mot USA. Hans forretningspartner Rick Gates, som også har jobbet for Trump, er også siktet.

Putins niese

I tilståelsen som Papadopolous har signert, kommer det fram at han bodde i London da han ble hentet inn som politisk rådgiver for Trumps valgkamp, og at han der kom i kontakt med en professor som hadde forbindelser til Russlands øverste politiske ledelse.

21. mars fortalte Trump-leiren ifølge The Washington Post at George Papadopolous var en av fem utnevnte rådgivere innenfor utenrikspolitikk. Tre dager senere møtte Papadopolous denne professoren og en kvinnelig russisk representant som ble introdusert for ham som en slektning av president Vladimir Putin.

Etter dette møtet sendte Papadopolous en e-post til Trumps valgkampledere hvor han informerte om at han hadde møtt sin «gode venn» professoren, som hadde introdusert ham for «Putins niese» og den russiske ambassadøren i London. De ønsket å arrangere et møte.

En uke senere var Papadopolous i Washington, hvor han fortalte at han via sine forbindelser kunne arrangere et møte mellom Trump og Putin.

Donald Trump tvitret den dagen - 31. mars - et bilde fra et møte hvor Papadopolous var til stede.

Etter dette arbeidet Papadopolous sammen med professoren og den russiske kvinnen for å arrangere et slikt møte. Han planla blant annet en reise til Russland for å ha møter i dumaen.

- Hadde skitt om Clinton



25. april skrev Papadopolous en e-post til ledere i Trumps valgkampapparat at «Russiske myndigheter har en åpen invitasjon fra Putin til å møte Mr. Trump når han er klar».

Dagen etter fortalte professoren at han nettopp var tilbake fra en reise til Moskva og fikk vite at russerne hadde «skitt» på Hillary Clinton, Trumps motstander i presidentvalget. De satt angivelig på flere tusen Clinton-e-poster. Dette videreformidlet Papadopolous til valgkampledelsen.

De påfølgende ukene sendte George Papadopolous flere e-poster til valgkampledelsen angående et potensielt møte mellom Putin og Trump eller mellom representanter for Putin og representanter for Trump.

15. august 2016 fikk Papadopolous en e-post fra en leder i valgkampteamet til Trump hvor det sto «Jeg vil oppmuntre deg» og en annen utenriksrådgiver i valgkampen om å «ta turen, hvis det er gjennomførbart». Reisen til Moskva fant imidlertid aldri sted, står det i tilståelsen.

George Papadopolous ble arrestert da han landet på Dulles internasjonale flyplass 27. juli i sommer og har siden samarbeidet med FBI.

