Tillerson: - USA tar hele ansvaret for Manchester-lekkasjene

ANNONSE

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier USA tar det fulle og hele ansvaret for lekkasjene av etterforskningsmateriale etter Manchester-terroren.

Tillerson er i London der han har møtt den britiske utenriksministeren Boris Johnson. De to har diskutert kampen mot terror og andre utenrikspolitiske spørsmål.

Etter møtet med Johnson sier Tillerson at Washington beklager lekkasjene av konfidensielt etterforskningsmateriale, blant annet fotografier som har vært gjengitt i New York Times.

- Det spesielle forholdet som eksisterer mellom våre to land vil helt klart tåle denne uheldige hendelsen, sier Tillerson.

Lover etterforskning

USAs president Donald Trump har lovet å etterforske lekkasjene, som han har kalt «dypt bekymringsfulle» og en «alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet».

Manchester-politiet er ifølge BBC rasende over at materialet de har delt med USA har lekket til pressen, noe de mener har bidratt til å svekke den videre etterforskningen. I en kort periode stanset britisk politi delingen av etterretningsmateriale om Manchester-angrepet med amerikanske myndigheter. Den ble imidlertid gjenopptatt fredag formiddag.

Ett av bildene som Manchester-politiet var lite fornøyd med at ble delt, viser blant annet det som skal være utløsermekanismen til bomben som ble benyttet, samt restene av den blå ryggsekken bomben skal ha vært skjult i.

Irritasjon

Det var også amerikanske medier som først offentliggjorde navnet til den antatte selvmordsbomberen Salman Abedi, en opplysning britene hadde delt med USA.

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd la ikke skjul på at hun var «irritert» over lekkasjen. Hun gjorde det helt klart overfor Washington at noe slikt «ikke må skje igjen», noe det åpenbart likevel gjorde.

Den britiske statsminister Theresa May skal ha tatt opp den britiske misnøyen med USAs president Donald Trump under NATO-toppmøtet i Brussel.

(©NTB)

Har du sett denne Trump-videoen?