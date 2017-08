To av fire mistenkt for Barcelona-terror løslatt

En av de fire som er mistenkt for de dødelige angrepene i og rundt Barcelona forrige uke, ble torsdag løslatt på vilkår grunnet manglende beviser mot ham.

Det opplyser Spanias føderale domstol. Dommer Fernando Andreu besluttet at Salh El Karibs pass skal beslaglegges, og at han må møte i retten en gang i uken mens han etterforskes av spanske myndigheter.

El Karib arbeidet ved en nettkafé i Ripoll, den katalanske byen der ekstremistcella som antas å ha stått bak angrepene i Barcelona skal ha blitt dannet.

Les mer: 40 nasjonaliteter blant de drepte og skadde i Spania



Han har vært i politiets varetekt siden etterforskerne oppdaget at han angivelig hadde kjøpt flybilletter til noen av ekstremistgruppens medlemmer.

Tirsdag besluttet den spanske domstolen å løslate en annen mistenkt med lignende restriksjoner, samtidig som to andre ble varetektsfengslet, mistenkt for drap og for å være medlemmer av en terrorgruppe.

I alt er 12 personer mistenkt for å ha stått bak eller hatt tilknytning til angrepene i Barcelona og Cambrils forrige uke. De åtte andre mistenkte er døde, seks av dem drept av politiet.

15 personer ble drept og over 120 mennesker ble såret i de dødelige angrepene i Catalonia forrige torsdag.