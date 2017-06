To av mennene bak London-terroren er nå navngitt

ANNONSE

Det er Scotland Yard som har navngitt to av de tre terroristene som stod bak ugjerningene i London, skriver Sky News.

Butt, en 27 år gammel britisk statsborger født i Pakistan, var kjent av britisk etterretning fra før, men det var ikke bevis for at han skulle ha planlagt noe angrep.

Redouane var 30 år gammel og var angivelig marokkansk og libysk statsborger, opplyste Mark Rowley, sjef for britisk antiterrorpoliti, mandag kveld.

Begge skal ha hatt bakgrunn fra bydelen Barking i Øst-London.

Sju personer ble drept da en varebil kjørte inn i en folkemengde på London Bridge før tre menn deretter gikk til angrep med kniv. Alle de antatte angriperne ble skutt og drept av politiet i løpet av få minutter. 48 personer er såret etter angrepet og 21 av disse oppgis å være kritisk skadd.

Irsk ID-kort



En av terroristene som ble drept av politiet hadde irsk ID-kort, avslører irske sikkerhetskilder ifølge The Independent.

Avsløringen kommer etter nyheten om at en av de tre mennene hadde vært med i en dokumentar på den britiske TV-kanalen Channel 4, som handlet om jihadister i Storbritannia.

BBC skrev søndag at en av de mistenkte var blitt rapportert til en anti-terror-telefon av en menn. Ingenting skal ha blitt gjort etter han ble rapportert inn.

Mannen forteller videre at han skjønte at han måtte rapportere ham etter de to hadde diskutert tidligere terrorangrep.

- Han rettferdiggjorde alt og alle. Den dagen skjønte jeg at jeg måtte kontakte autoritetene, sier mannen til BBC.

Fra før er tolv personer pågrepet kjølvannet av terroraksjonen, på flere adresser i bydelen Barking øst i engelske hovedstaden. En av adressene var ifølge britiske medier bostedsadressen til en av gjerningsmennene. Her ble fire menn og en kvinne ble pågrepet. Kvinnen ble senere løslatt.

Døde under helgetur til London



Søndag kveld blir det første offeret identifisert. Christine Archibald (32) fra Canada er en av de syv drepte under terrorangrepet i London, skriver BBC.

Paret bodde sammen i Nederland, men var på helgetur til London.

Familien skriver følgende i en uttalelse:

«Vi sørger over tapet på vår nydelige, kjærlige datter og søster. Hun hadde plass i hjertet for alle og trodde sterkt på at hver eneste person fortjente å bli verdsatt og respektert.»