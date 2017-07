To drept og flere såret i skyting på tysk nattklubb

To personer er drept og flere er såret i skyting på en nattklubb i Konstanz i Baden-Württemberg helt sør i Tyskland.

Ifølge Südwestrundfunk (SWR) ble gjerningsmannen skutt av politiet og døde kort tid etter av skadene. Identiteten og motivet til vedkommende er ikke kjent.

Ifølge ubekreftede meldinger skal det ha blitt benyttet maskinpistol under skytingen og en politimann er blant de sårede.

#BREAKING: Several people have been wounded in a shooting at a nightclub in Konstanz #Germany - police will provide more details soon pic.twitter.com/YLN0gZs6Gg