To eksplosjoner i kjøpesenter i Thailand

ANNONSE

Bangkok Post skriver at den første bomben gikk av inne i kjøpesenteret Big C i Muang-distriktet i Pattani sør i Thailand.

Den andre bomben gikk av da folk var i ferd med å evakuere senteret.

Nettavisen oppdaterer saken.

A bomb exploded at a Big C in muang district Pattani in southern Thailand with multiple injuries reported



(Pic cr.อาสาฯ) pic.twitter.com/romzUmlSxm — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) May 9, 2017

Scene of bomb attack at Big C store in Pattani, #Thailand this afternoon. Pic @MatichonOnline pic.twitter.com/GDL3rIJLhw — Tan Hui Yee (@Tan_Hui_Yee) May 9, 2017

A bomb exploded at a Big C in muang district Pattani in southern Thailand with multiple injuries reported



(Pic cr.อาสาฯ) pic.twitter.com/romzUmlSxm — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) May 9, 2017