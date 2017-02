To jenter – 11 og 12 år – skutt i Chicago, hvor 70 er drept hittil i år

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump har flere ganger den siste tiden pekt på situasjonen i Chicago som et problem.

- Chicago har blitt en så trist situasjon, sa han nylig, ifølge Chicago Tribune.

Uttalelsen kom i forbindelse med at han hevdet at drapsraten i USA er på sitt høyeste på 45 år, hvilket er feil. Når det gjelder Chicago, er det imidlertid ingen tvil om at situasjonen er trist.

Livstruende skadd



I helgen ble to jenter, på henholdsvis 11 og 12 år, skutt i hodet i to separate hendelser i byen, melder CNN.

Kanari Bowers (12) spilte basketball med venner på en lekeplass klokken 19.15 lørdag kveld da det ble løsnet skudd. Ett av skuddene traff henne i hodet. Hun ligger nå på sykehuset, livstruende skadd.

- Hun kjemper virkelig hardt, forteller hennes kusine Rochetta Tyler til WLS.

Takiya Holmes (11) satt sammen med sin mor og lillebror i en parkert bil da hun ble truffet en kule i hodet rundt klokken 19.40. Hun holdes i live av maskiner og skal gjennom nye tester mandag.

- Vi ber og sitter ved sykesengen og snakker til henne og holder henne i hånden. Vi gjør så godt vi kan, sier bestemoren Patsy Holmes.

Ingen er foreløpig arrestert for noen av skytingene.

70 drap i Chicago siden nyttår



Chicago Tribunes oversikt viser at det hittil i 2017, altså snaut halvannen måned inn i året, har vært 403 skuddofre i byen. 70 personer er drept. I fjor var det 784 drap i Chicago, og 4367 skuddofre.

- I stedet for å bruke så mye energi på retorikk om Chicago, vil innbyggerne i byen vår ha større nytte av at presidenten samarbeider med oss for å forbedre sikkerheten i Chicago, sier Matt McGrath, en talsmann for borgermester Rahm Emanuel, ifølge Chicago Tribune.

DONALD TRUMP er bekymret for situasjonen i Chicago.

Tall fra FBI viser at det på landsbasis i USA var 4,9 drap per 100.000 innbyggere i 2016. Dette er lavere enn alle år mellom 1996 og 2009, da drapsraten falt fra 7,4 drap til 5 per 100.000 innbyggere.

De verste årene var 1980, med en drapsrate på 10,2 per 100.000, og 1991, da det var 9,8.

Målt etter innbyggertall er det faktisk ikke Chicago som hadde flest drap i 2016. St. Louis hadde 59,3 drap per 100.000 innbygger og topper den listen med solid margin foran Baltimore, som hadde 51,2. Detroit var nummer tre med 45,1, mens Chicago med sin drapsrate på 27,9 også er bak New Orleans, Cleveland, Newark og Memphis.

I USAs største by, New York, var det 330 drap i 2016, som ga en drapsrate på 3,9 per 100.000 innbyggere.