ANNONSE

Hver av mennene skal slås 85 ganger med stokk, heter det i domstolens kjennelse onsdag. Dommen skal være den første i sitt slag i Aceh-provinsen.

Mennene, som er 20 og 23 år gamle, er dømt for å ha hatt sex. En borgervernsgruppe brøt seg inn på et rom hvor de to befant seg mars i år.

Her blir den ene av mennene dømt til stokkeslag av Sharia-domstolen i Indonesia.

Aceh er et av de mest konservative områdene i Indonesia, verdens mest folkerike muslimske land. Indonesia har tradisjonelt vært kjent for en moderat form for islam.

Under tsunamikatastrofen i Asia i 2004 var det Aceh som ble desidert hardest rammet. Over 160.000 mennesker omkom da jordskjelvbølgen traff kysten av Aceh. (©NTB)

Har du fått med deg denne videoen?