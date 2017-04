Politi sperret av området rundt bygningen i Marseille der to personer ble pågrepet og siktet for å ha planlagt terrorangrep. Foto: Claude Paris (AP)

To pågrepet for terrorplaner i Frankrike

Fransk politi har pågrepet to menn som er siktet for å ha planlagt et terrorangrep få dager før første runde av presidentvalget.