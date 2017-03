To personer skutt i hodet nord for Stockholm

ANNONSE

Politiet fikk beskjed ved 22-tiden onsdag kveld. De to personene ble funnet i et boligområde i Kista, som ligger nord for Stockholm.

- Det er to personer. Mer vil vi ikke uttale oss om akkurat nå, sier pressetalskvinne Anna Westberg hos politiet i Stockholm ifølge Aftonbladet.

Den svenske avisen skriver at to personer skal ha blitt observert løpende vekk fra åstedet. Disse to personene skal deretter ha kjørt bort i en lys bil.

De to personene som ble skutt i hodet, er fraktet til Karolinska sykehus i Solna.

- Vi har flere patruljer som er involvert i arbeidet, sier Westberg.

Politiet gikk dør til dør i nabolaget i jakt på eventuelle vitner, opplyser Aftonbladet.