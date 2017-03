To selvmordsangrep rammet Kabul

ANNONSE

Angrepene skjedde onsdag med cirka en halvtimes mellomrom.

I det første angrepet ble en bil med eksplosiver sprengt i lufta av en selvmordsbomber foran Kabuls militærskole vest i byen. En annen angriper på stedet begynte deretter å skyte i et angrep som varte i en time.

Minst 16 drept



Det andre angrepet ble utført av en selvmordsbomber til fots. Han sprengte seg selv foran hovedkvarteret til den afghanske etterretningstjenesten, som ligger øst i Kabul. En annen angriper som var i ferd med å ta seg inn i bygningen, ble skutt og drept på stedet, ifølge innenriksdepartementet.

Minst 16 personer er drept, opplyser en talsmann for det afghanske helsedepartementet. Tallet kan imidlertid stige som følge av at mange ble såret. Ifølge nyhetsbyrået AFP ble 38 personer såret, men Mohammad Saber Nasim, som er sjef for et av byens sykehus, opplyser at nærmere 50 personer ble brakt inn med sårskader.

Fordømmer angrepet



Taliban har på Twitter påtatt seg ansvaret for begge angrepene. Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid kaller dem martyrangrep.

USAs ambassade i Kabul kaller angrepene feige og fordømmer dem. President Ashraf Ghani fordømmer også angrepene.

