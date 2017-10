Togulykke i Finland - flere døde

Kollisjon mellom tog og militærkjøretøy. Tre er bekreftet døde.

Det finske kringkastingsselskapet YLE melder om en togulykke på en planovergang i Raasepori (Raseborg) sør i Finland.

11 personer skal være brakt til sykehus, og det finske forsvaret skal ha bekreftet at tre personer er døde, melder Hufvudstadsbladet.

Andre medier melder om fire døde.

Ulykken skal ha skjedd da et militærkjøretøy og et tog kolliderte.

Ulykken inntraff i 8-tiden i forbindelse med en øvelse, og det var både vernepliktige og ansatte i forsvaret i Masi-kjøretøyet som ble rammet av toget på den planfrie overgangen.

Det skal ha vært elleve personer om bord i kjøretøyet som ble truffet av toget. Ingen togpassasjerer skal ha kommet til skade, melder svenske Aftonbladet.

Forsvarsminister Jussi Niiinistös har uttrykt sin sorg over de dystre nyhetene.

- Jag har med stor sorg tagit del av nyheten om olyckan vid Nylands Brigad, där flera i tjänst varande beväringar omkom. Jag framför mitt djupa deltagande till deras nära, skriver Niiinistös i en melding.

Train collides with military vehicle in the south, several feared deadhttps://t.co/5sVb2srB1c #Finland #Raseborg