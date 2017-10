Tom Marino trekker seg som kandidat til narkotikasjef i DEA etter skandale

Amerikansk presse avslørte at kongressmann Tom Marino fikk rundt 750.000 kroner fra legemiddelindustrien mens han sponset et lovforslag de ønsket.

NEW YORK (Nettavisen): Avhengighet av smertestillende midler er et stort problem her i USA, noe som i stor grad må tilskrives en utstrakt bruk av opioider i legemiddelindustrien.

Side3 skrev mandag om en gransking som The Washington Post har utført sammen med «60 Minutes» (CBS), hvor det kommer fram at en håndfull medlemmer av Kongressen har hjulpet de store legemiddelselskapene med å frata «Drug Enforcement Agency» (DEA), narkotikabyrået, det viktigste våpenet i kampen mot amerikanernes eksponering for avhengighetsdannende, smertestillende midler.

Anført av kongressmann Tom Marino fra Pennsylvania innførte Kongressen en lov som forbyr DEA å beslaglegge mistenkelige lastesendinger med narkotiske stoffer. Tidligere kunne DEA bøtelegge selskapene for dette – nå er ikke det lov.

The Washington Post og «60 Minutes» avslørte at Marino fikk rundt 750.000 kroner av legemiddelindustrien. Han var en av 23 politikere som sponset dette lovforslaget og samtidig fikk støtte på over ti millioner kroner fra legemiddelindustrien.

Dette er spesielt relevant når det gjelder Tom Marino, ettersom han var president Donald Trumps kandidat til å ta over ledelsen av nettopp narkotikabyrået DEA. Basert på avsløringen i amerikansk presse, er det naturlig å spørre seg om han ville ha ledet DEA til det beste for det amerikanske folk eller til beste for legemiddelindustrien.

"West Virginia Sen. Joe Manchin says he's horrified that a bill everyone approved made the epidemic worse." -@nancycordes reports pic.twitter.com/fCFNEoTeia — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 16, 2017

Senator Joe Manchin fra Vest-Virginia var svært tydelig på hva han mener om saken. Senatoren, som tilhører en av delstatene som er hardest rammet av opioidepidemien, lovte CNN at Marino «blir narkotikasjef over mitt lik».

Manchin mener at Marinos lov har «ført til at hundrevis og hundretusenvis av mennesker dør».

PRESIDENT Donald Trump snakket med media fra Rosehagen mandag.

President Trump varslet mandag at han ville se nærmere på avsløringen, samtidig som han roste Marino.

- Han er en av mine tidligste støttespillere. Han er en flott fyr. Jeg så rapporten. Vi skal kikke nærmere på den. Vi skal ta den svært alvorlig, sa Trump ifølge CNN mandag.

Tirsdag melder Trump at Marino har trukket sitt kandidatur.

«Kongressmann Tom Marino har informert meg om at han trekker sitt navn fra vurderingen som narkotikasjef. Tom er en fin mann og en flott kongressmann», skriver Trump på Twitter.

Rep.Tom Marino has informed me that he is withdrawing his name from consideration as drug czar. Tom is a fine man and a great Congressman! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2017

