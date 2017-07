Tony Blair kjemper fortsatt mot brexit

Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair sier det fortsatt er en mulighet for at landet ikke forlater EU.

I en artikkel som lørdag ble offentliggjort av hans Institute for Global Change, skriver han at det er helt nødvendig å stanse brexit for å unngå ytterligere økonomisk skade for Storbritannia.

Han skriver også at Storbritannia må opptre forsiktig i forhandlingene med EU siden det er tegn til at EU-lederne kan være villige til å møtes på midten, særlig når det gjelder innvandring.

Til Sky News sier Blair at det er stadig flere tegn på hvor skadelig brexit er for landet, med svekket økonomisk vekst og kraftig svekkelse av pundet siden folkeavstemningen i juni fjor.

Blair var statsminister fram til 2007, og hans innspill i britisk politikk er nesten alltid omstridt. Han vant valget tre ganger på rad for Labour, men mange er ikke villig til å tilgi ham for å ha dratt Storbritannia inn i Irak-krigen.

