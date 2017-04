Traff mann på datingside - ble IS-brud i Syria

ANNONSE

Marokanske Islam Milat og afghansk-britiske Ahmed traff hverandre på en muslimsk datingside, men ekteskapet brakte ikke kjærlighet og glede for den marokkanske kvinnen. I stedet ble det et levende mareritt, rapporterer CNN.

Hun drømte om en karriere som klesdesigner i England, og så Ahmed som en vei ut av en monoton tilværelse i hjembyen Oujda. Bakgrunnen og økonomien hans ble sjekket av hennes familie, og etter flere måneder møttes de - med anstand.

Etter noen måneder som gifte, skulle hun komme etter sin ektemann.

- Han var i Dubai og fortalte meg at han hadde jobb i Tyrkia, så han ba meg komme, sier hun i intervjuet med den amerikanske nyhetskanalen.

Se innslaget og intervjuet med Islam på CNN her:

Mannen fortalte at de skulle på ferie, men «ferien» gikk til Syria. Han ville slutte seg til IS. Det kom som en stor overraskelse på Islam, forteller hun i intervjuet med CNN.

Hun sier hun spurte ham hvorfor han ikke hadde involvert henne i planene og om hun ikke skulle få ta sine egne avgjørelser.

- Du er min kone og du skal adlyde meg, svarte han, forteller Milat i intervjuet.

Marokkanske Islam forteller at hun traff sin første ektemann via denne datingsiden, Muslima.com. Det brakte henne til Tyrkia, deretter til Syria og et liv som IS-brud.

Mannen drept i kamper

Da hun var gravid med parets barn, ble mannen hennes ble drept i kamper i Kobane i Aleppo-provinsen nord i Syria.

Milat forteller at for å overleve, ble hun tvunget til å gifte seg på nytt etter fødselen. Denne gang med en venn av familien, en tysker, men etter to måneder skilte hun seg fra ham fordi han nektet henne å forlate huset de bodde i.

Hun forteller at hun ønsket å flykte, men at redselen for hva som ville skje med henne om hun ble oppdaget, hindret henne. Hun hadde hørt historier om at barn ble tatt fra kvinner som prøvde å komme seg unna.

Hun ble overtalt til å giftet seg for en tredje gang, nå med en australier med indisk bakgrunn. De flyttet til Raqqa, der hun ble værende i to år.

- Jeg var redd hele tiden, det var hele tiden bomber som smalt, våpen som ble avfyrt, skyting.

Etter hvert ble matmangelen stor, og elektrisitet og vann var mangelvare.

- Ødelagt



Barn nummer to, en datter, ble født, og hun ble tvunget til å hjelpe IS å beskytte byen Tabqa. Alt hun tenkte på, forteller hun, var hvordan hun kunne komme seg vekk. Da hennes tredje ektemann ble drept, kom muligheten. Hun fortalte ingen at han var død, og i all hemmelighet solgte hun det de eide.

Pengene gikk til menneskesmuglere, som fraktet hjalp henne og barna til en kurdisk base. Nå lever hun et liv i limbo som flyktning i påvente av avklaring om hvor hun kan dra. Helst vil hun hjem til Marokko.

- Livet mitt er ødelagt, sier hun til nyhetskanalen.

