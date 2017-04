ANNONSE

– Tre av de fire døde er identifisert og de pårørende er varslet, sier politiets operative leder Jonas Hysing til SVT.

Lørdag ble det kjent at en elleve år gammel jente var blant ofrene da en kapret lastebil braste inn i Drottninggatan i Stockholm fredag ettermiddag. Hun var på vei hjem fra skolen da hun ble påkjørt og drept.

En av de døde er en belgisk kvinne. Det opplyste Belgias utenriksminister Didier Reynders opplyser på Twitter sønsdag.

Identiteten til det fjerde offeret er ennå ikke fastslått.

Sju i avhør

Politiets operative leder Jonas Hysing sier til SVT at i alt sju personer er hentet inn til avhør. Hvem de er og hvilken forbindelse de eventuelt har til den pågrepne 39-åringen, har svensk politi ikke kommentert.

To personer i Sollentuna nord for Stockholm ble hentet inn til avhør natt til søndag, under en aksjon der politiets innsatsstyrke deltok, melder svenske medier.

Så langt har det ikke kommet informasjon som tyder på at 39-åringen hadde hjelp.

Åhlens avlyser salg

Samtidig varsler butikkjeden Åhléns at røykskadesalget i Stockholm blir avlyst. Det skjer etter massiv kritikk og anklager om at det var usmakelig.

Dagen etter terrorangrapet, som endte med at lastebilen krasjet inn i butikkfasaden til Åhléns og utløste brann, sendte varehuset epost til kunder med løfte om røykskadesalg.

– Da starter man et salg på røykskadde produkter, het det i eposten.

Butikkjedens facebookside ble raskt fylt opp med rasende kommentarer fra kunder som anklaget Åhléns for usmakelig oppførsel og mente at de burde skjemmes.

- Vi vil be våre kunder om unnskyldning for en dårlig beslutning, heter det i en pressemelding fra butikkjeden.