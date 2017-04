Tre dømt for direktesendt voldtekt på Facebook

ANNONSE

De tre dømte er 18, 21 og 24 år gamle. 18-åringen ble dømt til ett års fengsel for voldtekt, mens 21-åringen fikk to år og fire måneder for voldtekt og medvirkning til voldtekt.

24-åringen, som filmet voldtekten, ble dømt til seks måneders fengsel.

Ifølge Aftonbladets kilder var det om lag 200 personer inne på livestreamen under det angivelige overgrepet.

Svenske medier har snakket med flere personer som så hendelsen på sosiale medier.

– To gutter dytter ei jente ned på sengen og tar på henne. Jeg ser at hun på en måte er utslått. Jeg trodde først det var en dårlig spøk, men det var det ikke, har en av de som så streamingen uttalt.

Livestreamingen skal ha foregått i en Facebook-gruppe med over 60.000 medlemmer.

De tre mennene ble alle pågrepet i leiligheten der overgrepet skal ha skjedd, etter at flere personer som så filmen, meldte fra til politiet.