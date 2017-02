Tre selvmordsbombere angrep domstol i Pakistan

ANNONSE

Minst tre personer er drept og nitten skadd i angrepet, ifølge myndigheter.

Én av de tre angriperne utløste en bombe utenfor den lokale domstolen.

– Jeg er på stedet, liket til den ene angriperen ligger utenfor hovedinngangen til bygningen, liket etter den andre er inne i bygningen, sier ordfører Bahadur Yar i Charsadda-distriktet til statlig TV.

– Den tredje er inne i bygningen og jaktes på av politiet, ifølge Yar.

GruppenJamaat-ul-Ahrar, som er en del av den pakistanske Taliban-bevegelsen, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Fraksjonen har varsletat den kom til å angripe en rekke regjeringsmål rundt om i landet.

Det er ikke klart hvor mange personer som var inne i bygningen da de tre angrep. Normalt er flere hundre personer til stede ved slike lokale domstoler hver dag.

Tidligere i februar ble minst 88 personer drept i et angrep mot en sufi-helligdom i Sindh-provinsen i Pakistan, og 13 drept da en selvmordsbomber angrep en demonstrasjon i Lahore.

De blodigste terrorangrepene i Pakistan siden 2010

* 1. januar 2010: En selvmordsbomber i bil drepte 101 mennesker under en volleyballkamp i Bannu nordvest i landet.

* 28. mai 2010: 82 mennesker ble drept i et selvmordsangrep mot en ahmadia-moské i Lahore.

* 9. juli 2010: En selvmordsbomber drepte 105 mennesker på en markedsplass i Mohmand nordvest i landet.

* 3. september 2010: 59 mennesker drept i et selvmordsangrep under et sjia-arrangement i Quetta.

* 5. november 2010: En selvmordsbomber drepte 68 mennesker under fredagsbønnen i Darra Adam Khel.-regionen

* 3. april 2011: 50 drept i to selvmordsangrep mot en sufihelligdom i Dera Ghazi Khan.

* 13. mai 2011: To selvmordsbombere drepte 98 ved en militær treningsleir i Charsadda.

* 10. januar 2013: 92 mennesker drept i to bombeangrep mot en snooker-klubb i en sjiadominert bydel i Quetta.

* 16. februar 2013: 89 mennesker drept i angrep mot sjiamuslimer i Quetta.

* 3. mars 2013: 45 mennesker ble drept av en bilbombe i et sjiadistrikt i Karachi.

* 22. september 2013: 82 mennesker drept i to selvmordsangrep mot en kirke i Peshawar.

* 2. november 2014: 54 mennesker ble drept av en selvmordsbomber ved en grenseovergang mellom Pakistan og India.

* 16. desember 2014: 154 mennesker, de fleste av dem barn, ble drept i et Taliban-angrep mot en skole i Peshawar.

* 30. januar 2015: 62 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjia-moske i Shikapur, sør i landet. Det var det første angrepet der IS påtok seg ansvaret.

* 13. mai 2015: 45 mennesker ble drept i et selvmordsangrep mot sjiaer i Karachi.

* 27. mars 2016: Et selvmordsangrep ved en familiepark kostet minst 75 mennesker livet i Lahore. Bakmennene oppga at angrepet var rettet mot kristne, men et flertall av ofrene var muslimer.

* 8. august 2016: Minst 73 mennesker ble drept i et selvmordsangrep på et sykehus i Quetta.

* 25. oktober 2016: 61 mennesker ble drept av skyting og en selvmordsbombe ved en politiskole i Balutsjistan, sør i landet.

* 12. november 2016: Minst 52 pilegrimer ble drept i et angrep mot en helligdom i Balutsjistan.

* 16. februar 2017: Minst 88 mennesker ble drept i et bombeangrep mot en sufi-helligdom i Sindh-provinsen

(Kilde: AFP, NTB)