Tre sibirske tigerunger innesperret i kasse på flyplass i en uke

ANNONSE

Tre sibirske tigerunger ble i begynnelsen av mars reddet ut av en liten kasse på flyplassen i Beirut. Da hadde de tre vært innestengt i nesten en uke på minimal plass.

Tigerungene var på vei fra Ukraina til Damaskus i Syria, men ble stående på flyplassen i Beirut til en dyrevernsgruppe fikk dommertillatelse til å hente dem ut.

Da var de tre dekket av mark og avføring, samt at de var dehydrerte. De klarte ikke lenger å stå eller bevege på seg, inne i den lille trekassen.

Dommer på laget



Dyrevernsgruppen Animals Lebanon fikk høre om dyretransporten, og kontaktet flyplassen og eieren av dyrene.

- Sju dager gikk og tigerne forble i kassen. Det var stor bekymring for velferden deres, og vi kontaktet en dommer for å få konfiskert tigerne for å redde dem. De er nå trygge, takket være dommeren, skriver gruppen på sine nettsider.

De var sjokkerte over hvordan dyrene ble transporter, og skriver også at flyselskapet opplyste at de ikke hadde mulighet for å frakte de tre tigerne videre på en forsvarlig måte.

AVMAGRET. De tre dyrene befant seg innestengt i kassen på flyplassen i en uke, på vei til Damaskus.

- Hva nå?



Animals Lebanon har lagt ut en ny video, som viser de tre tigerungene i langt bedre stand. De har blitt behandlet for blant annet potesår, mark, hudplager og diare. Nå er de vaksinerte og klarer seg fint.

Hva som skjer videre med de tre, er ennå ikke avklart, opplyser dyreverngruppa.

Det er i underkant av 500 ville sibirske tigere igjen i verden. Rundt 600 lever i fangenskap. Det regnes som det største kattedyret i verden, og en fullvoksen hann kan veie mellom 150–300 kilo.

BEDRE. De tre er nå behandlet, vaksinert og pleid, og ser langt friskere ut.

Simba og Lula



Det er ikke den eneste historien om å redde dyr, denne uken. Dyrevernorganisasjonen Four Paws iverksatte i forrige uke en redningsaksjon for å redde de eneste gjenlevende dyrene i den utbombede dyrehagen Motazah Al-Morour. Dyrehagen ligger i den krigsherjede byen Mosul i Irak.

I fem måneder har det pågått blodige kamper mellom Den islamske stat (IS) og irakiske styrker i Mosul. Four Paws fikk i forrige uke tillatelse fra irakiske myndigheter til å ta seg inn i Mosul for å evakuere løven Simba og bjørnen Lula. Resten av dyrene har enten sultet i hjel eller blitt drept i bombeangrep.

Mer om de to og redningsoperasjonen kan du lese om under, eller se i videoen: