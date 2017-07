ANNONSE

De tre mennene, som alle er i 20-årene, er brakt til sykehus.

Flere politipatruljer rykket ut til Hyacintgaten i bydelen Holma etter meldinger om skyting like etter klokka 20 søndag kveld, opplyser politiet. Området er sperret av.

– Vi har begynt å avhøre folk som kan ha sett eller høre noe. Det var mye folk til stede. Vi har også sendt personell til sykehuset, både for å avhøre de skadde og for å sørge for sikkerheten til sykehusets personale, sier Fredrik Bratt ved politiets sentral i Sør-Sverige.

Det er ingen meldinger om at noen er pågrepet i saken.