Trekant-drapsmannen fortviler: - Kastet jeg bort livet mitt på grunn av en løgn?

NEW YORK (Nettavisen): For en drøy uke siden tok en 24-åring i Brooklyn livet av en 20 år gammel mann, i raseri over at 20-åringen hadde voldtatt 24-åringens kjæreste.

Politiet mener imidlertid at kvinnen frivillig hadde sex med 20-åringen og en mann til, en 21-åring.

Trekanten gikk galt da 20-åringen begynte å filme seansen, ifølge New York Daily News. Politiets teori er at dette gjorde kvinnen sint. 21-åringen kjørte henne hjem til Staten Island. Deretter ringte kvinnen til sin 24 år gamle kjæreste og sa at hun hadde blitt voldtatt.

24-åringen tok med seg et par venner, reiste til Park Slope og drepte 20-åringen med kniv og balltre.

Var ruset



- Kastet jeg bort livet mitt på grunn av en løgn? Er livet mitt over på grunn av en løgn? sier 24-åringen gråtende i et intervju med New York Daily News fra fengselet på Rikers Island.

Han forteller at han var høy og knapt husker det som skjedde, men han husker at kjæresten hørtes redd og opprørt ut.

- Jeg ville ha rettferdighet. Jeg ville holde ham til politiet kom, hevder drapsmannen.

I stedet drepte de altså 20-åringen med fire knivstikk og slag mot hodet med balltre.

- Han sloss med meg. Jeg måtte forsvare meg. Jeg måtte slå tilbake, påstår 24-åringen, men politiet har ikke funnet noen bevis for at offeret noen gang angrep. Offerets kjæreste fikk kort tid før drapet en melding på Instagram om at 20-åringen «hadde dritet seg ut og ville bli tatt hånd om».

DREPT: Dette er den 20 år gamle mannen som ble knivdrept i Park Slope 19. juni.

Drapsmannen har ikke snakket med kjæresten sin siden han ble fengslet.

- Lurte hun meg? Jeg fortjener å vite sannheten, sier 24-åringen til New York Daily News.

- Sa «nei» om og om igjen

Kvinnen fastholder at hun ble voldtatt, opplyser hennes advokat Joseph Mure.

- Hun hevder at hun ble voldtatt og at hun sa «nei» om og om igjen. Hun har det ikke bra nå, sier Mure til Daily News.

Politiet har også arrestert en annen 24-åring i denne saken, som er tiltalt for drap, våpenbesittelse, gjengoverfall og tyveri. Den tredje personen som politiet mener var med på drapet, er fremdeles ettersøkt. Kvinnen er foreløpig ikke tiltalt.

- Vi har motstridende historier i denne saken. Vi forsøker fremdeles å avdekke nøyaktig hva som skjedde den dagen, sier etterforskningsleder Robert Boyce til New York Daily News.