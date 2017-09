Trolig bedrageri-tiltale mot Netanyahus kone

Israels statsminister Benjamin Netanyahus kone Sara blir om kort tid trolig tiltalt for å ha svindlet til seg verdier for nærmere 900.000 kroner.

Ifølge den israelske avisa Haaretz vil tiltalen bli tatt ut etter et rettsmøte om et par uker. Til sammen anklages hun for på ulovlig vis å ha tilegnet seg måltider og andre gjenstander til en verdi av 400.000 shekel (870.000 kroner).

Sara Netanyahu er blant annet anklaget for å ha bestilt kostbare catering-måltider til statsministerens offisielle residens, til tross for at det er i strid med bestemmelsene, og for å ha forsøkt å skjule det.

Les også: Netanyahu freder bosetningene

Hun og hennes mann beskylder på sin side tidligere ansvarlig for statsministerboligen, Meni Naftali, for å ha overdrevet utgiftene, og for å ha stjålet matvarer. Naftali er i dag blant lederne for protestene mot Netanyahu.

Les også: Netanyahu vil forby utenlandsk støtte til menneskerettsorganisasjoner

Politiet sier imidlertid at de høye utgiftene i boligen begynte lenge før Naftali ble ansatt og fortsatte etter at han fikk sparken.

Beslutningen om å ta ut tiltale mot Sara Netanyahu er den første i en rekke saker der statsministeren og andre i hans indre sirkel er mistenkt.

I én sak er Netanyahu mistenkt for å ha mottatt ulovlig gaver fra rike støttespillere, og i en annen mistenkes han for å ha forsøkt å få til en avtale om positiv omtale i avisa Yedioth Ahronoth. I tillegg kommer saken om korrupsjon i forbindelse med kjøp av ubåter fra Tyskland.