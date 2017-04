ANNONSE

VG har vært i kontakt med både amerikansk UD og norske PST. Begge mener at norske Anders Cameroon Østensvig Dake (38) fortsatt er i live, fem år etter at han sluttet seg til al-Qaida i Jemen.

Amerikansk UD bekrefter overfor VG at de tror at nordmannen fortsatt oppholder seg i Jemen. Dale besøkte ifølge avisen Jemen flere ganger før han forlot sin kone og reiste til landet for siste gang i 2011.

- Vi legger til grunn at Dale svært trolig fortsatt er i Jemen. Vi kan ikke kommentere på hans bevegelser i Jemen, sier en talskvinne i amerikansk UD til VG.

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) legger til grunn at Dale fortsatt lever. Dale, som har fått bombeopplæring av al-Qaida, har vært på USAs terrorliste siden juli 2014. Han er også etterlyst av Interpol.

- Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser. Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling. Det vises til at AQAP har utført flere terroraksjoner og at de har en uttalt målsetting om å ramme vestlige mål, sier politiadvokat i PST, Signe Aalling, til VG.