Tror Trumps mur vil koste 130 milliarder kroner

USAs president Donald J. Trump selv har tidligere anslått at grensemuren mot Mexico kan komme til å koste rundt 8 milliarder dollar (66 milliarder kroner), men kritikerne tror det kan bli mye dyrere, kanskje nær det dobbelte, skriver BBC News.

Trump signerte onsdag ordren om å bygge en «ugjennomtrengelig fysisk barriere» langs USAs grense mot Mexico.

Samtidig varslet han i et TV-intervju med ABC News at Mexico «absolutt» skal kompensere for utgiftene til denne muren. Men det er kongressen som må godta finansieringen.

Nå går diskusjonen høyt om hvor mye en grensemur på 3200 kilometer vil koste og hvem som får regningen.

- Immigrasjonsreformer vil skape milliarder av dollar i økonomisk vekst. En mur er et symbol på hat og frykt og vil koste amerikanerne milliarder, advarer kongressmedlem Juan Vargas på Twitter.

