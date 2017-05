Trump: - Det var min beslutning å sparke Comey

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): NBC-profilen Lester Holt fikk torsdag et eksklusivt intervju med president Donald Trump – et intervju som har vært planlagt lenge før Trump tirsdag avskjediget FBI-direktør James Comey.

I uttalelsen fra Det hvite hus tirsdag ble det oppgitt at Comey ble sparket på grunn av sin håndtering av etterforskningen av Hillary Clinton og at det skjedde etter oppfordring fra Justisdepartementet – en forklaring som ingen oppegående mennesker tror på.

Senere har Det hvite hus oppgitt andre forklaringer, noe CNNs Jake Tapper brukte sitt program på å synliggjøre onsdag kveld.

Motsier pressesekretæren

I intervjuet med Lester Holt forteller Trump at dette ene og alene var hans beslutning.

- Det var min beslutning. Jeg skulle sparke James Comey. Jeg skulle gjøre det uansett om jeg ble anbefalt det eller ikke, sier Trump til NBC.

Dette er en direkte motsigelse av hva pressesekretær Sarah Huckabee Sanders sa under pressebriefingen i Det hvite hus onsdag, da hun ble spurt om det ikke var sant at president Trump allerede hadde bestemt seg for å sparke Comey og bare ba Justisdepartementet om å finne en begrunnelse.

- Nei, svarte Huckabee Sanders da.

Presidenten påpeker i intervjuet med Lester Holt at det ikke fantes et godt tidspunkt for å gjøre noe slikt. Han kritiserer også Comey for å være PR-kåt.

- Det var kaotisk i FBI og de klarte ikke hente seg inn, hevder Trump.

BREAKING: I was going to fire Comey anyway, Pres. Trump tells @LesterHoltNBC in exclusive interview at White House https://t.co/MAmo1PE1RL — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 11. mai 2017

FBI-støtte til Comey

Intervjuet skjedde omtrent samtidig som fungerende FBI-direktør Andrew McCabe under en høring i Senatet fortalte at James Comey var svært respektert innad i FBI og fremdeles er det.

- Comey nøt stor tillit internt i FBI og har fremdeles stor støtte der. Selv har jeg den største respekt for hans ferdigheter og integritet, sa McCabe.

President Trump ble også spurt om hans påstand om at Comey tre ganger har fortalt ham at han ikke er under etterforskning av FBI, noe Trump i oppsigelsesbrevet takker Comey for. Denne påstanden betviles av mange i amerikansk presse.

- Jeg ringte ham og spurte. Han sa at jeg ikke er under etterforskning. Jeg vet at jeg personlig ikke er under etterforskning, sier Trump.

FBI etterforsker Russlands innblanding i presidentvalget i USA og hvilken rolle Donald Trump og hans stab eventuelt spilte her.