Trump: - Gjerningsmannen er død

NEW YORK (Nettavisen): - Gjerningsmannen er død etter skadene. FBI leder etterforskningen og vil gi oppdateringer etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, sier president Donald Trump fra Det hvite hus onsdag.

Onsdag morgen, litt over klokken 07 lokal tid, gikk en 66 år gammel mann til angrep med skytevåpen mot en baseballtrening for republikanere i Alexandria i Virginia.

- Politiet reddet liv

Scalise var en av flere fremtredende republikanske politikere som deltok på en trening i forkant av en veldedighetskamp mellom republikanere og demokrater som er planlagt torsdag.

Ettersom Scalise, som sitter i partiledelsen, var med på treningen, var det også kongresspoliti til stede i Alexandria. De besvarte ilden fra 66-åringen.

- Ingen hadde overlevd uten kongresspolitiet. Det ville ha vært en massakre uten dem, sier senator Rand Paul til CNN.

President Trump deler Pauls oppfatning.

- Mange liv ville ha gått tapt uten de heroiske handlingene til de to kongresspolitibetjentene, sier Trump.

- Kongressmann Scalise er en venn og en veldig god venn. Han er en patriot og en kriger. Han kommer til å bli frisk igjen. Steve, jeg vil at du skal vite at hele USA og hele verden ber for deg og for alle ofrene, legger Trump til.

NØDPERSONELL på plass ved baseballbanen hvor skytingen fant sted.

SENATOR Jeff Flake forteller media om sin opplevelse på Eugene Simpson Stadium.

Scalise ble truffet i hoften, men er utenfor livsfare. De to vaktene fra kongresspolitiet skal også være utenfor livsfare. De samme gjelder en fjerde person som ble truffet, Zach Barth i staben til kongressmann Roger Williams fra Texas.

Baseballtreningen var en del av oppladningen til den tradisjonsrike veldedighetskampen mellom republikanere og demokrater, som etter planen skal spilles i Virginia torsdag. Det er foreløpig uvisst om denne kampen vil gå som planlagt.

Trolig Trump-hater

En Facebook-side som tilhører en person med sammen navn som gjerningsmannen, har flere politiske budskap. Den har bilder av Bernie Sanders, tidligere presidentkandidat for Demokratene, og en post hvor det står «Trump er en forræder. Trump har ødelagt vårt demokrati. Det er på tide å ødelegge Trump & Co.».

DENNE POSTEN ligger på Facebook under navnet James T. Hodgkinson, samme navn som gjerningsmannen i Alexandria.

Facebook-siden ser ut til å tilhøre gjerningsmannen, James T. Hodgkinson, men dette er ikke bekreftet. Han er en 66 år gammel mann fra Belleville i Illinois.

The Washington Post har snakket med Charles Orear, en bekjent av gjerningsmannen, som møtte ham under arbeid for Sanders valgkamp i Iowa. Orear forteller at 66-åringen ga inntrykk av å være en politisk engasjert person uten noen voldelige tendenser.

- Du spøker? Jeg møtte ham på Bernie-valgkamp i Iowa og jobbet med ham i Quad Cities-området. Han var en fagforeningsmann og vi satt oppe sent og diskuterte politikk. Han var på den virkelig progressive siden av ting, sier Orear.

Bernie Sanders reager sterkt.

- Jeg er nettopp blitt informert om at den antatte skytteren på republikanernes baseballtrening er en som angivelig jobbet som frivilling under min presidentvalgkamp. Jeg er kvalm av denne avskyelige handlingen. La meg være så klar som jeg kan være: Vold av alle slag er uakseptabelt i vårt samfunn, og jeg fordømmer denne handlingen på sterkeste måte. Ekte endring kan bare skje gjennom ikke-voldelige handlinger, og alt annet strider imot våre dypeste amerikanske verdier, sier Bernie Sanders i en uttalelse.