Uttalelsen falt da den ferske presidenten var i CIAs hovedkvarter i Langley i Virginia lørdag. Besøket skjer etter en bitter, politisk ladet feide med etterretningstjenesten. Rundt 400 CIA-ansatte hadde møtt opp for å høre Trump.

– Det finnes ingen som føler sterkere for etterretningsmiljøet og CIA enn Donald Trump, sa Trump. Han pekte på at besøket i Langley var hans første programpunkt på hans første hele dag som president.

Trump trakk fram trusselen fra IS og islamistisk terrorisme, som han sa bør «utslettes fra jordens overflate».

– Det er en nivå av ondskap vi aldri før har sett, sa han.

Det anspente forholdet mellom CIA og Trump oppsto etter at etterretningstjenestene har meldt om at russiske myndigheter sto bak hacking og andre forsøk på å påvirke valget i Trumps favør. Forholdet ble enda vanskeligere da ubekreftede påstander om at Russland har kompromitterende materiale om Trump ble lekket. Materialet stammer fra en privat etterretningsrapport finansiert av Trumps politiske motstandere.

Trump gikk hardt ut og anklaget blant annet CIA-sjef John Brennan for å ha stått bak lekkasjen.

Mike Pompeo, som er Trumps utvalgte til å lede CIA, har ennå ikke fått grønt lys av Senatet.

